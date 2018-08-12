علق الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، على حادث تفجير مسطرد، قائلًا إن هؤلاء الإرهابيين قد باعوا عقولهم وألغوها، متسائلًا: «أي عاقل يمكن أن يتقبل فكرة أن التقرب إلى الله والوصول إلى جنته يكون عبر مخالفة أمره بالانتحار وقتل الناس الأبرياء، وبالإخلال بأمن البلاد؟».