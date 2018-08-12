رئيس «حماية المستهلك» يوضح الهدف من مبادرة «أسبوع في حب مصر»

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق مبادرة «أسبوع في حب الوطن»، من خلال إقامة معسكرًا دائمًا للعاملين لمدة أسبوع وعلى مدار 24 ساعة؛ لحل مشكلات المواطنين.



وأضاف رئيس «حماية المستهلك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن المبادرة تتلقى كل الشكاوى الاستهلاكية، وتحاول حلها على الفور بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية، متابعًا: «نتلقى كل الشكاوى التي تتعلق بالمواطن كمستهلك».



وأكد أنه يتم العمل على حل الشكاوى فور استقبالها، مستطردًا أنه في وجود أي حالة مخالفة، يتم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع والملائم لنوع المخالفة، وذلك في إطار مساندة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين.



وأطلق جهاز حماية المستهلك، مبادرة تحت عنوان «أسبوع في حب الوطن»، تتضمن حل جميع المشكلات المتراكمة لدى الجهاز خلال الفترة الماضية والتي قدرت بنحو 13150 شكوى متعلقة بالسلع الغذائية والسلع المعمرة وكذلك مشكلات حول الأجهزة الكهربائية والسيارات.



