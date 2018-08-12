إسرائيل تحيي ذكرى وفاة نور الشريف

أحيا حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع "تويتر"، الذكرى الثالثة لوفاة الفنان نور الشريف.

وكتبت الصفحة في تغريدتها، أن الإسرائيليين يتذكرون "الشريف"، كواحد من نجوم الأفلام المصرية المترجمة للعبرية، والتي كانوا يتابعونها في السابق بعد ظهيرة يوم الجمعة.

وذكرت أن الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيريز، لم يكن يفوت فرصة لمتابعة الأفلام المصرية، لأنها كانت تشكل "أول جسر للتعرف على ثقافة الجوار قبل السلام".

واختتمت "إسرائيل بالعربية" تغريدتها قائلة: "رحم الله هذا الفنان القدير، الذي أبدع"، في إشارة إلى نور الشريف.

وتوفي الفنان نور الشريف في 11 أغسطس عام 2015، ، عن عمر ناهز الـ69 عاما، بعد أن أُصيب بمرض سرطان الرئة.

ويبلغ رصيده الفني، أكثر من 170 فيلما سينمائيا، ونحو 20 مسلسلا تلفزيونيا، وقرابة 10 مسرحيات، يشار إلى كثير منها باعتبارها علامات في تاريخ الفن المصري.