العاهل الأردني: سنقاتل «الخوارج» بلا رحمة وبكل قوة

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أن بلاده ستحارب الإرهابيين، الذين وصفهم بـ«الخوارج»، بلا رحمة وبكل قوة وحزم.

وقال الملك «عبدالله»، خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني، حسبما نقلت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، اليوم الأحد، إن الأردن سيحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمنه وسلامة مواطنيه، مؤكدًا أن بلاده ستبقى عصية على الإرهاب والإرهابيين بتماسك مواطنيها.

وأشار إلى وقوف الجميع ضد الفكر الظلامي وأنه لا مكان للتردد في محاربة آفة الإرهاب، متابعًا: «جبهتنا الوطنية القوية ووعي شعبنا الذي يرفض هذا الفكر الظلامي الدخيل على ديننا هي مصدر قوتنا وما يميز وطننا».

وكانت قوات الأمن الأردني قد شنت عملية مداهمة أمنية لمعقل خلية إرهابية في مدينة السلط، متورطة في استهداف دورية أمنية وقتل شرطي السبت الماضي، وأسفرت المداهمة عن قتل 3 إرهابيين واعتقال 5 آخرين، وشهدت كذلك سقوط 4 شهداء من قوات الأمن.