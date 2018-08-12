علقت الفنانة حلا شيحة، على الجدل الذي أثير حول قرار خلعها للحجاب، مؤكدة أن قرارها شخصي ولم تخضع لمؤثرات خارجية.



وأعربت «شيحة»، في أول مداخلة هاتفية بعد خلعها الحجاب، ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس السبت، عن سعادتها للعودة إلى التمثيل مرة أخرى، قائلة: «الفن رسالة عظيمة وممكن من خلالها أقدم أعمال هادفة تمس الناس وتكون سبب في تغيرهم للأفضل، وفي ناس بتحط الفن في خانة مع أن كل حاجة ممكن يكون فيها حرام».



وتابعت أنها ترغب في التواجد وسط جمهورها، موجه رسالة للمحجبات: «ماتزعلوش أنا موجودة بينكم وهقدم أعمال محترمة تفيد الناس وتغيرهم للأحسن».



وعن الهجوم والانتقاد الذي تعرضت له؛ نتيجة لإعلانها خلع الحجاب، أوضحت أنها كانت تتوقع رد الفعل والهجوم، معقبة: «من حق الناس تتكلم وتعبر عن رأيها بس من غير تجريح من غير إهانات من غير ما تحطني في قالب وتقيس عليه حالات تانية».



يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، أعلنت خلعها الحجاب وعودتها مرة آخرى للفن، من خلال عرض صور لها بدون الحجاب، بعد اعتزالها التمثيل منذ 11 عامًا في عام 2007، وأثارت جدلًا واسعًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.



