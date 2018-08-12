ملك الأردن يطمئن على صحة مصابي أحداث الفحيص والسلط

اطمأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، على صحة المصابين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ممن يتلقون العلاج بمدينة الحسين الطبية بعمان، جراء العمل الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة الأمنية لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط.

ذكر بيان للديوان الملكي الهاشمي، أن العاهل الأردني استمع، من مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة والفريق الطبي المشرف إلى شرح عن الحالة الصحية للمصابين والعناية الطبية التي يتلقونها.

وأعرب العاهل الأردني عن اعتزازه بالدور الكبير والتضحيات التي قدمها رجال الأمن الأردنيون دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.