إيران وروسيا و3 دول سوفيتية سابقة يوقعون على اتفاقية بشأن بحر قزوين

يوقع زعماء خمس دول تطل على بحر قزوين- إيران ودول الاتحاد السوفيتي السابق: روسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان- اتفاقية في كازاخستان اليوم الأحد لحل القضايا القانونية في المنطقة.



ومن المتوقع أيضا أن تسمح الاتفاقية، التي تهدف إلى تسهيل التنمية الاقتصادية، للدول الموقعة فقط بالوجود العسكري في البحر، وهو شرط من شأنه أن يعزز الهيمنة البحرية الروسية في أكبر مسطح مائي مغلق في العالم.



وجرى العمل على تطوير الاتفاقية على مدى أكثر من عقدين، حيث أثار حل الاتحاد السوفياتي قضايا قانونية للمنطقة، بما في ذلك مدى السيادة الإقليمية.



ويتوفر بالمنطقة مخزون هائل من النفط والغاز الطبيعي، كما تجري حاليا محادثات لبناء خط أنابيب للغاز عبر البحر يمتد من تركمانستان إلى أذربيجان لتسهيل المبيعات إلى أوروبا.