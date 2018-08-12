ليون يستهل حملته في الدوري الفرنسي بالفوز على أميان

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استهل ليون حملته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على أميان 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ستراسبورج على مضيفه بوردو 2 / صفر.

وسجل هدفي ليون بيرتران تراوري وممفيس ديباي في الدقيقتين 24 و75.

وحصد ليون أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم.

ويلتقي ليون في الجولة الثانية مع فريق ستاد ريمس يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب أميان مع مونبلييه يوم السبت المقبل في ذات الجولة.

وأنهى ليون الموسم الماضي في المركز الثالث، فيما أنهى أميان الموسم الماضي في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ستراسبورج على بوردو بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي ستراسبورج إبراهيما سيسوكو ونونو دا كوستا في الدقيقتين 68 و78.

واضطر فريق بوردو لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعد طرد اللاعب بابلو.

وحصل ستراسبورج على أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم، فيما يظل فريق بوردو بلا نقاط.