«القاهرة»: توفير اللحوم والسلع الغذائية بالمنافذ بأسعار أقل من الأسواق

طالب محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، مدير مديرية التموين المهندس إبراهيم عسقلاني، بضرورة توفير كافة أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة، وذلك بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين وفي متناول محدودي الدخل وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من أنواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمستوردة، مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي، للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة وتحقيق ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد خلال فترتين على مدار اليوم؛ لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها، وربطها بغرف عمليات بالإدارات التموينية بالأحياء، وأن يتم شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد وبتوفير الخبز في ظل المنظومة الجديدة والتأكيد على التنسيق بين المخابز للتناوب على العمل خلال إجازة العيد، كذلك متابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أي زيادة في الطلب قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وخاصة في المناطق التي تشهد طلبا متزايدًا.

ومن جانبه، قال مدير مديرية التموين المهندس إبراهيم عسقلاني، إنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة، من خلال التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي النيل والأهرام والمصرية، مشيرًا إلى قيام المحافظة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الأحياء بإشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق؛ للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف «العسقلاني» أنه يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة؛ لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها، لافتًا إلى أن المديرية تتلقي شكاوى المواطنين على أرقام تليفونات (27420019 - 27420025 - 27420037 - 27420038) طوال فترة العيد.

وأكد «العسقلاني» أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أي كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى وجود 2046 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأشار «العسقلاني» إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع أسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد، مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات، كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة أي زيادة في الطلب خلال فترة العيد.