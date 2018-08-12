قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مشروع منطقة أبيدوس الأثرية، معلنًا عن افتتاح معبد أبيدوس خلال شهر ونصف.

وهنأ محافظ سوهاج، في تصريح لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، المصريين وكل علماء الآثار بافتتاح متحف سوهاج، الذي وصفه بأنه حدثًا تاريخيًا، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتنمية الصعيد والسياحة بها بشكل خاص.

وأوضح: «تم البدء في إنشاء هذا المتحف منذ 1998، وتوقف ثم عاد في 2003، ثم توقف في 2006»، متابعًا أن إجمالي تكلفة إنشائه تقدر بنحو 72 مليون جنيه.

وذكر أن مؤسسات الدولة ووزارة الآثار قدمت كل الدعم لافتتاح هذا المتحف القومي، الذي تولت المحافظة وضع خطة للانتهاء من إنشائه، مشيرًا إلى أهمية الخطوة المقبلة في التسويق الجيد للمتحف وعدم التوقف عند حد الافتتاح فقط.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، من بينها قناطر أسيوط الجديدة ومتحف سوهاج.