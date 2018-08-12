عرض خاص لمسرحية «سيلفي مع الموت» بحضور وزيرة الثقافة

صرح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح بأن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ستشهد غدا الإثنين، عرضا خاصا لمسرحية "سيلفي مع الموت"، وذلك في تمام التاسعة مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.

ومن جانبه قال الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدي إن عرض "سيلفي مع الموت" منذ افتتاحه نوفمبر الماضي وهو يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور والشخصيات العامة والفنانين، كما شارك العرض ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة المونودراما بالإمارات فبراير الماضي ولاقى نجاحا كبيرا أثناء عرضه بالمهرجان.

"سيلفي مع الموت" مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، حيث يعد عودة لها للمسرح بعد غياب طويل، موسيقى العرض مهداة من الفنان خالد داغر، وتصميم ديكور لأحمد حشيش، وملابس دينا فتحى، وإيقاع حركى مناضل عنتر، وإضاءة أبو بكر الشريف، وإخراج محمد علام.