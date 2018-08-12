كأس السوبر يشهد أول هدف بتقنية الفيديو في إسبانيا

سجل نادي إشبيلية الهدف الأول في مرمى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يحتسب من خلال تقنية الفيديو ((VAR للمرة الأولى في إسبانيا، وذلك خلال المباراة المقامة مساء اليوم الأحد بملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية.

وإفتتح اشبيلية التسجيل في مرمى برشلونة عن طريق جناح الفريق بابلو سارابيا في الدقيقة الـ6 من عمر المباراة ، بعدما راجع حكم المباراة كارلوس ديل سيرو لتقنية الفيديو ليتأكد من صحة الهدف وعدو وجود حالة تسلل.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن أن تقنية الفيديو ستطبق في كأس السوبر لأول مرة في تاريخ إسبانيا، على أن تطبق لاحقا في بطولة الدوري وكأس الملك أيضا.

وتقام مباراة السوبر بين برشلونة بطل الدوري وكأس الملك وإشبيلية وصيف الكأس.