رئيسة «الضرائب العقارية»: هذه شروط الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية والتجارية

قالت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم إعفاء السكن الخاص الذي تصل قيمته الإيجارية إلى 24 ألف جنيه، وقيمته السوقية إلى مليوني جنيه اعتبارًا من 1/7/2013، من الضريبة العقارية.

وأضافت «حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الإعفاء الضريبي على سكن الأسرة الخاص فقط، معقبة: «الإعفاء لوحدة سكن الأسرة فقط، وليست لوحدتين لم تتجاوز قيمتهما هذا الرقم».

وأوضحت أن الوحدات التجارية التي تحدد قيمتها الشرائية بأقل من 100 ألف جنيه، أو قيمتها الإيجارية 1200 جنيه سنويًا، تعفى من الضريبة العقارية، متابعة: «يشترط التقدم بطلب الإعفاء قبل نهاية ديسمبر 2018، لمن وصل إليهم إخطار بدفع الضريبة ولا تنطبق عليهم الشروط».

يُذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارًا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018.