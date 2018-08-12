فحص 278 ألف و595 نخلة بقنا لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه استكمالًا لحملة مكافحة سوسة النخيل بالمحافظة، فحصت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة 278 ألفا و595 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

وأوضح "الهجان"، أن الإدارة عالجت 79 نخلة تم الكشف عن إصابتها، واقتلعت 11 نخلة أخرى مصابة.

وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا، أفاد المحافظ، بأن الإدارة فحصت 415 نخلة من أصل 1184 نخلة، وتم التأكد من سلامتها، ذاكرا أن مديرية الزراعة لم تسجل أية حالات إصابة بها، لافتا إلى فحص 2114 نخلة من إجمالي 108 آلاف و611 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 15 نخلة تم معالجة 10 منهم واقتلاع الخمسة الآخرين.

وفيما يخص الدور التوعوي للإدارة، أوضح "الهجان"، أن الإدارة عقدت 6 ندوات تثقيفية للفلاحين وصغار المزارعين عن أعراض الإصابة بسوسة النخيل ورصد درجة خطورتها كما أنها تناولت طرق مواجهة الآفة وطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب وتوعيتهم بالأساليب الفنية المتبعة كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.