إياد علاوي: إعلان نتائج الانتخابات العراقية «خيبة جديدة» للعملية السياسية

اعتبر زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقية، إياد علاوي، اليوم الأحد، أن نتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب تسبب بـ"خيبة جديدة" للعملية السياسية.

وقال "علاوي"، في بيان صادر عن مكتبه، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية: "إننا لم نفاجأ مطلقا بالنتائج التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب، لأنها كانت نتيجة طبيعية جدا لإفراغ قانون التعديل الثالث الذي أقره البرلمان والتوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء من محتواها، وهو ما تسبب بخيبة جديدة للعملية السياسية وتكريس للتزوير وانعدام النزاهة ومصادرة لإرادة الشعب العراقي".

وأضاف أن: "إعلان تلك النتائج أثار جملة تساؤلات أبرزها مصير تقرير اللجنة الوزارية الذي تحدث صراحة عن تزوير فاضح شهدته الانتخابات وكيفية تفسير عزل عدد من مدراء المكاتب في مفوضية الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم ارتكاب مخالفات وتلاعب وفساد مالي لتكون النتائج فيما بعد متطابقة أو أقرب للتطابق".

وأردف "علاوي" قائلا: "ائتلاف الوطنية يحذر من اللجوء إلى خيار الأغلبية السياسية ويؤكد على مبدأ الشراكة والتوافق الملتزم وعلى اعتماد الفضاء الوطني خلال المرحلة المقبلة، كما يشدد على ضرورة مغادرة المحاصصة في تسمية الرئاسات وأعضاء الحكومة واتخاذ إجراءات حقيقية لإصلاح بنية العملية السياسية".

يُذكر أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قد أعلن يوم الخميس الماضي عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج.