مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس

أعطى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تعليمات مشددة بتكثيف التواجد الأمني في محيط الكنائس بكافة أنحاء المحافظة على خلفية تفجير انتحاري نفذه شخص في محيط كنيسة العذراء بمسطرد، وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

عقد مدير الأمن، جولة تفقدية على جميع الكنائس؛ للوقوف على الحالة الأمنية بها، موجها القوات الأمنية المنوط بها حماية الكنائس، باليقظة والحيطة مع تشديد الإجراءات الأمنية في دخول وخروج المترددين على الكنائس وتم وضع الكردونات الحديدية بالشوارع المحيطة بالكنائس وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.

وأشار إلى المرور على الخدمات بالكنائس والتنسيق مع أمن الكنائس؛ لتشديد إجراءات المترددين، ومشط خبراء وعناصر المفرقعات ورجال الحماية المدنية بتمشيط الكنائس ومحيطها؛ للتأكد من خلوها من أية مواد متفجرة، ووضع عددا من البوابات الإلكترونية لفحص جميع المترددين.