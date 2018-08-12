الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي في منطقة الفحيص بالأردن

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود عفيفي، التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان، والذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن وإصابة 6 آخرين.

وقال المتحدث الرسمي، إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، استنكر هذا العمل الإرهابي باعتباره يستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن تعازيه لأسرة شهيد الواجب، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث، على تضامن الجامعة العربية الكامل مع الأردن حكومة وشعبا، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتصدي لمثل تلك العمليات الإرهابية.

وأضاف المتحدث، أن تلك الأعمال الإجرامية تؤكد مجددا على أهمية العمل على اقتلاع جذور الإرهاب من المنطقة والتصدي المشترك لأية محاولات إرهابية خسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار في الدول العربية.