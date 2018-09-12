البعثة الأممية في ليبيا : بدء إصدار إجراءات جذرية لتعزيز وقف إطلاق النار بطرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن هناك إجراءات جذرية سيبدأ صدورها اليوم الأربعاء؛ لتعزيز وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وذكرت "بوابة الوسط" الليبية، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كانت قد نشرت يوم الاثنين الماضي، نص اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، والذي تضمن ثمانية بنود منها، أولها استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة، فيما شمل البند الثاني إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات خاصة وطرابلس عامة، يليها وضع آلية لفض الاشتباك.