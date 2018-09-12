ليبيا تغلق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

أغلقت ليبيا حركة الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد اندلاع النيران بداخله جراء سقوط قذائف دون وقوع خسائر بشرية.

وأكدت مصادر ليبية، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، سماع دوي انفجارات وإطلاق نار قوي شرق العاصمة طرابلس وسقوط قذائف في محيط وداخل أسوار مطار معيتيقة الدولي.

وكان مطار معيتيقة قد أعلن على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من مطار برج العرب بمصر إلى طرابلس حولت مسارها إلى مطار مصراتة، الذي يقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة.

يُذكر أن مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس فتم إغلاقه في الفترة من يوم 31 من الشهر الماضي وحتى يوم 7 من الشهر الجاري بسبب المعارك التي أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل قرب العاصمة الليبية.