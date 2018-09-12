«التضامن»: توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية على أسر «تكافل وكرامة»

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كانت حريصة خلال السنوات الماضية على دعم الأسر الأولى بالرعاية للحصول على خدمات تعليمية متميزة والمساهمة في تخفيف أعبائها الخاصة بمصروفات التعليم.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المؤسسة العامة للتكافل التابعة لوزارة التضامن ترصد تمويلات لتوفير 10 آلاف شنطة مدرسية بقيمة 1.5 مليون جنيه، وتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، مضيفًا أن المبادرة تستهدف أسر برنامج «تكافل وكرامة»، استعدادًا لتطبيق شرط انتظام أبناء الأسر المستفيدة من البرنامج في العملية التعليمية بحد أدنى 80% من الحضور.



وأوضح أن نحو 10 ملايين مواطن يستفيدون حاليًا من معاشات تكافل وكرامة، من إجمالي 25 مليون مواطن مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، لافتًا إلى تحديد برامج إلكترونية للأسر الأولى بالرعاية بناء على معادلات معينة، استنادًا لبيانات الأسر الموجودة في قاعدة البيانات.



وذكر أن الوزارة تعمل وفقًا لثلاثة محاور أساسية، هي الرعاية وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة مثل الأيتام وكبار السن، بالإضافة إلى تنمية الأسر المنتجة والتي تخطت حجم مبيعاتها العام الماضي 27 مليون جنيه، بجانب قطاع الحماية الاجتماعية الذي ينفذ برنامجي «تكافل وكرامة»، و«فرصة» الذي يوفر فرص العمل لأسر تكافل وكرامة، وتمكن حتى الآن من توفير 70 ألف فرصة عمل.



