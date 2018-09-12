الشيخ خليفة بن زايد يقلد السفير المصري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السفير وائل جاد سفير مصر في أبو ظبي، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى؛ تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

هذا، وقد قلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير وائل جاد، الوسام الرفيع خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية في أبو ظبي أمس 11 سبتمبر، وأعرب "بن زايد" عن أمنياته للسفير وائل جاد بالتوفيق والنجاح، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات.

من جانبه، أعرب السفير وائل جاد عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات الشقيقة إقليميا ودوليا، وتقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما قدمته من تعاون أسهم في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.