ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في شرقي أفغانستان إلى 68 قتيلا

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري المميت الذي استهدف متظاهرين بشرقي أفغانستان ارتفعت إلى 68 قتيلا.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، آيه الله خوجياني، إن الهجوم، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء في منطقة مومند دارا بإقليم نانجارهار أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 165 شخصا.

وكان المئات من الأشخاص من منطقة شينوار قد خرجوا إلى الشوارع؛ للاحتجاج على تصرفات أحد قادة الشرطة المحلية عندما وقع التفجير.

ونفت حركة طالبان تورطها في التفجير، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

ويذكر أن المتمردين شنوا عددا من الهجمات المميتة تستهدف عدة منشآت حكومية وتعليمية وصحية في أنحاء أفغانستان خلال الأشهر الماضية.