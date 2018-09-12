أكد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن زيارة وفد شركة «إيني» الإيطالية لدير سانت كاترين تعد زيارة تاريخية، حيث إنها تؤكد مدى توافر الأمن والأمان بجنوب سيناء، إضافة إلى توافر جميع المقومات السياحية التي تجذب السائحين من جميع جنسيات العالم.

ورحب السكرتير العام بالوفد وأبلغهم تحيات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي يوجد الآن في جولة لتنشيط السياحة العلاجية بدول المجر والنمسا، مشيرا إلى أن الوفد سيتوجه إلى مدينة أبو رديس لاستكمال جولته بالمحافظة.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدينة سانت كاترين، بناء على الدعوة الموجهة لهم من الحكومة المصرية لزيارة دير سانت كاترين، يرافقهم اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء خالد متولي مساعد محافظ جنوب سيناء للشئون الخارجية، وعدد من القيادات الأمنية بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد الوفد دير سانت كاترين، حيث جرى تفقد مكتبة الدير والمتحف الملحق به، وأيضا كنيسة الدير، والتقوا بالمطران ديمترى ديميانوي مطران دير سانت كاترين.

وأعرب الوفد عن إعجابه بالدير من حيث التصميم المعمارى الفريد والمقتنيات العلمية والتاريخية التي تضمها مكتبة الدير، إضافة إلى توافر الأمن والأمان بمدينة كاترين.

كما حرص الوفد على تأدية كافة طقوس الصلاة داخل الدير، مؤكدا أن المكان يعبر عن قدسية سماوية، إضافة إلى تواجده وسط طبيعة صحراوية مما جعله لوحة فنية فريدة ليس لها مثيل.

جدير بالذكر أن شركة «إيني» الإيطالية تعد من أهم الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز المصري، وقد خصصت الشركة نحو 70% من حجم استثماراتها عالميا للاستثمار في مصر.

وتعمل الشركة في عدد من الحقول الهامة على رأسها حقل ظهر وحقل نورس، حيث يبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها في حقلي نورس وظهر حتى الآن 8.4 مليار دولار، إضافة إلى أعمال التنقيب عن البترول بالصحراء الغربية وجنوب سيناء من خلال شركة عجيبة للبترول.

وتعمل الشركة الإيطالية «إيني» في مصر منذ عام 1955، من خلال شركة «أيوك» التابعة لها، حيث تعد أحد المنتجين الرئيسيين للثروة البترولية في مصر.