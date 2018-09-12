قال الفنان منذر رياحنة، إن تتر مسلسل «واحة الغروب» الذي قام بغنائه المطرب وائل الفشني، تسبب في بكاء فريق العمل؛ نتيجة لتأثرهم بالتتر الذي عبر عن أحداث المسلسل.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الثلاثاء، أن فريق العمل وصل لمرحلة التعايش مع أحداث المسلسل أثناء تصويره، متابعًا: «تعبنا جدًا في تصوير المسلسل، وفريق العمل ومخرجة العمل كاملة أبو ذكري، بكت بعد سماع التتر لأنه كان مؤثر جدًا وبيوصف أحداث المسلسل بالصوت».



وتابع المطرب وائل الفشني، حفيد الشيخ طه الفشني، في تصريحات للبرنامج نفسه، أنه سعيد بأداء تتر مسلسل «واحة الغروب»، معربًا عن شكره للفنان تامر كروان والمخرجة كاملة أبو ذكري لاختياره لإداء أغنية تتر المسلسل.



وتدور أحداث مسلسل «واحة الغروب» الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2017، عن قصة ضابط بوليس مصري، يتم نقله إلى واحة سيوة بعد أن اتهم بممارسته بعض الأفكار الثورية ضد جمال الدين الأفغاني، فيتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدآن تجربة جديدة يُمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضاري.



يُذكر أن المسلسل من بطولة الفنان خالد النبوي، والفنانة منة شلبي، والفنان منذر رياحنة، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبوذكري.



