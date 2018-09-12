جوميس أفضل لاعب في الدوري التركي على حساب تريزيجيه

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توج الفرنسي من اصل سنغالي بافيتيمبي جوميس لاعب الهلال السعودي الحالي، بجائزة أفضل مهاجم في تركيا للموسم الماضي، على حساب نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه.

وانضم جوميز لصفوف نادي الهلال السعودي قادمًا من جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والذي ساهم في تتويج فريقه السابق بالدوري التركي .

وتنافس تريزيجية لاعب قاسم باشا التركي على جائزة أفضل مهاجم في تركيا، أمام أربعة لاعبين ثلاثة منهم من نادي جالاتا سراى الذي حقق لقب الدوري التركي الموسم الماضي وهم (رودريجيز- إيمري اكباب- بافيميتي جوميس)، ولاعب من بوراك يلماز لاعب طرابزون سبور.