«مميش»: تطوير ميناء غرب بورسعيد ودخول سفينة حاويات عملاقة للمرة الأولى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس و الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن تدشين خدمة جديدة للتحالف الملاحي «OCEAN ALLIANCE» بميناء غرب بورسعيد، بدخول سفينة الحاويات العملاقة «CMA CGM URUGUAY» لأول مرة للميناء، اليوم الأربعاء، في رحلتها القادمة من تركيا والمتجهة إلى جدة، بعد نجاح جهود تطوير الميناء وتعميق دوائر الدوران حتى 16.5 متر.

وأوضح «مميش» أن التحالف يضم عدة خطوط ملاحية (CMA CGM - COSCO - OOCL APL - EVERGREEN)، وتشمل الخدمة الجديدة 10 سفن من المقرر إجراء 55 رحلة سنوية بواقع 5 رحلات شهرياً، بإجمالي حجم تداول متوقع 80 ألف حاوية مكافئة سنوياً.

وأكد «مميش» على نجاح جهود الهيئة في تطوير ميناء غرب بورسعيد ورفع كفاءة الميناء وزيادة قدرته على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الانتهاء من زيادة غاطس الميناء وتعميق دوائر الدوران والوصول بها إلى عمق 16.5 متر، مشيرا إلى انتهاء أعمال تعميق دوائر الدوران بالميناء في أغسطس الماضي بإجمالي حجم تكريك بلغ 1.4 مليون متر مكعب بواسطة كراكات هيئة قناة السويس وهي الكراكة بركات ومحمود يونس ومكة.

وأشار «مميش» إلى أن تشغيل الخدمة الجديدة يعد استكمالاً لنجاح المفاوضات مع التحالف الملاحي والتي أثمرت في العام الماضي عن دخول خدمتين لمجموعة من سفن الحاويات التابعة للتحالف وهو ما يُعد بداية انطلاق جديدة لهذا الميناء العريق ونجاح جديد ينضم لسلسلة نجاحات تطوير موانئ منطقة القناة وفتح قنوات جديدة للتواصل مع العملاء وجذب تحالفات وخطوط ملاحية جديدة للمنطقة.

وتتبع سفينة الحاويات «CMA CGM URUGUAY» الخط الملاحي «CMA CGM»، ويبلغ طول السفينة 300 متر، وعرضها 48 مترا، فيما يبلغ غاطسها 16 مترا، وتصل حمولتها الكلية إلى 120 ألف طن.