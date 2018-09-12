جمعية النقل الثقيل: الحمولات الزائدة قنبلة موقوتة على الطرق

قال مصطفى النويهي، عضو مجلس إدارة جمعية النقل الثقيل، إنه يتفق مع الحكومة في قرار منع سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري في الفترة من 6 صباحًا وحتى 12 بعد منتصف الليل، لكن ينبغي النظر في توفير البدائل.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «مصرmbc »، مساء الثلاثاء، أن وزارة النقل عاجزة عن منع الحمولات الزائدة في النقل الثقيل، والتي تعتبر قنبلة موقوتة، ومن الممكن أن تسبب كوارث على الطريق.



وأوضح أن سبب هذه الحمولات الزيادة يعود إلى قلة عدد السيارات، مع زيادة حجم الصادرات والواردات، متابعًا: «السيارة بتيجي من برة حمولتها 30 طنًا، وبتتحمّل 100 طن، وبالتالي هي ماشية كارثة على الطريق».



وأوضح أن هناك مشكلات كبيرة يعيشها قطاع النقل منذ 30 عامًا، منها تهالك أسطول النقل وعدم تجديده منذ فترة طويلة، مضيفًا أن ملكية هذا الأسطول يعود إلى القطاع الخاص.



وأردف أن هناك أسبابًا لعدم تجديد الأسطول منها وقف استيراد أنواع معينة من سيارات النقل لفترات طويلة، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.



