«علاج الإدمان» تكشف أعراض مخدر «الاستروكس» وأخطاره على الإنسان

كشفت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، عن الأعراض التي تظهر على متعاطي مخدر الاستروكس، موضحة أن التعرق الشديد والقيء والحركة المفرطة أبرز أعراض المخدر.



وقالت في لقائها ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، إن مخدر الاستروكس له تأثير مباشر على خلايا المخ، ما يؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية، فضلًا عن إضراب التفكير والاكتئاب الذي يؤدي إلى الانتحار أو أفعال عدوانية تجاه الآخرين.



وأوضحت أن مخدر الاستروكس عبارة عن مخدرات مخلقة، تتكون من نبات مجفف مثل أعشاب الدميانة أو البردقوش ويضاف إليه مواد كيمائية، فضلًا عن إضافة المبيدات الحشرية ومخدر الـ«كيتامين» الذي يستخدم لتخدير الحيوانات قبل إجراء العمليات، أو في السيرك؛ لإعطاء إحساس الراحة.



وأضافت أنه يتم استخدام بعض الأدوية الخاصة بالجهاز العصبي في إنتاج مخدر الاستروكس، لتعطي تأثير مباشر على الجهاز العصبي، مشيرة إلى إدراج أنواع من هذه الأدوية على جدول المخدرات مؤخرًا.