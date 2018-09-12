سقط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطأ جديد، خلال قيامه بتخليد ذكرى هجمات 11 سبتمبر، داخل البيت الأبيض، من خلال نشره لصورة خاطئة عبر "تويتر".

وأحيت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الذكرى الـ17 لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي، الذي أودى بحياة مايقرب من 3 آلاف مواطن.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشر "ترامب" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، تغريدة يُحيي فيها الحادث الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، ونشر "ترامب" صورة تجمعه مع زوجته ميلانيا، ويُحيط بهم مئات من موظفي البيت الأبيض، ولكن الصورة كانت تعود للعام الماضي.

وضمت الصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي، عددا من موظفي البيت الأبيض، الذين تركوا عملهم، في فترة سابقة، ومن بينهم هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض السابقة، وأوماروسا مانيجولت نيومان مستشارة ترامب السابقة.

وكانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، قد نشرت نفس الصورة العام الماضي لإحياء ذكرى 11 سبتمبر؛ ما أثار غضب متابعي الرئيس الأمريكي عبر "تويتر".