مجلس جامعة القاهرة يستعرض خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد

• «الخشت»: ضرورة قيام الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة وإعلانها بين الطلاب



استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، خطة الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة، وتعريفهم بجامعتهم وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، إلى جانب حفل استقبال يُقام بجوار قبة الجامعة للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.

وأكد «الخشت»، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

وأوضح «الخشت» أن دور إدارات رعاية الشباب في كل كلية، جنبًا إلى جنب مع رعاية الشباب على مستوى الجامعة، في العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم.

وتطرق مجلس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، إلى أعمال التطوير والتجميل بالحرم الجامعي وتجهيزات المدن الجامعية، وشدد رئيس الجامعة على انتهائها قبل بداية الدراسة.