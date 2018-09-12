«المشاط»: وفاة السائحين البريطانيين في الغردقة سببه بكتيريا «الايكولاي»

وإجراءات جديدة لحماية السائحين

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بيانًا يخاطب وكالات الأنباء الأجنبية، مفاده، أن تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثماني السائحين البريطانيين، چون وسوزان كوبر، والذي أصدره اليوم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يشير إلى أن أسباب الوفاة هي بكتيريا «E-coli».

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام البريطانية، استبقت هذا التقرير، وأشارت إلى وفاتهم بالايكولاي، إلا أن وزارة السياحة، أكدت في بيان لها مساء اليوم، أن هذا التقرير يضع حدًا لكثير من اللغط الذي أثير في الآونة الأخيرة حول هذه الواقعة.

وأوضحت الوزيرة، أن صحة وسلامة جميع السائحين أمر بالغ الأهمية، مشددة على أن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين على رأس أولويات الحكومة المصرية.

ونوهت، بأنها ستتخذ الخطوات والإجراءات اللازمة، من أجل ضمان سلامة السائحين.