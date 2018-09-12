أقيم، مساء أمس الثلاثاء، حفل افتتاح سينما زاوية في مقرها الجديد داخل سينما كريم بشارع عماد الدين، بعد عمليات التطوير التي خضعت لها مؤخرًا، بحضور الفنانين: يسرا اللوزي، ومنحة البطراوي، وأشرف مصيلحي، وعمرو عابد، والمنتجون: محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ومحمد العدل، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والناقد الفني محمود عبدالشكور، والسفير البرازيلي بالقاهرة باشيكو دي أزيفيدو أمادو، بالإضافة إلى المنتجين ماريان وجابي خوري، ويوسف الشاذلي مدير عام سينما زاوية.



وعرض في الافتتاح النسخة المرممة من فيلم «باب الحديد» للمخرج الراحل يوسف شاهين، ويأتي ذلك تزامنًا مع مرور الذكرى الـ10 لرحيله، حيث تم تخصيص 10 أيام لعرض 20 فيلمًا من أفلام المخرج الراحل بعد ترميمها، لتبدأ بها أولى فعاليات سينما زاوية في مقرها الجديد، التي يبدأ العرض الرسمي لها مساء اليوم الأربعاء بفيلم «المصير» في تمام 7 مساءً، وتختتم يوم السبت الموافق 22 سبتمبر الجاري، بعرض 3 أفلام هم: «صراع في الوادي»، و«اليوم السادس»، و«الوداع يا بونابرت».



وقبل عرض «باب الحديد» في الافتتاح، روت المنتجة ماريان خوري مصادفة خاصة بسينما كريم ويوسف شاهين، حيث شهدت السينما عام 1958 العرض الأول لفيلم «باب الحديد»، والذي لاقى وقتها هجومًا واسعًا ضد «شاهين»، حتى من أفراد أسرته، لتعود السينما بعد 60 عامًا لتعرض الفيلم بعد ترميمه.



من جانبه، وجه يوسف الشاذلي مدير عام سينما زاوية الشكر لكل من تعاون معه في مشروع نقل سينما زاوية من مقرها الأول بـ«أوديون» إلى مقرها الجديد بسينما كريم، معربًا عن سعادته بتلك الخطوة من أجل جمهور سينما زاوية الذي يزداد يومًا بعد يوم.



يُذكر أن شركة أفلام مصر العالمية قد بدأت قبل سنوات في العمل على مشروع ترميم 20 فيلمًا من أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين، ومن المنتظر أن تستكمل المشروع على مدار الشهور القادمة.