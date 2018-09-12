فرق الطوارئ تتأهب لمواجهة إعصار قوي في الفلبين

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تم وضع فرق الطوارئ في الفلبين في حالة تأهب، اليوم الأربعاء، مع اقتراب إعصار قوي من الساحل الشمالي الشرقي للبلاد؛ ما دفع السلطات لتحذير المواطنين من الفيضانات والعواصف القوية.

وقال مكتب الأرصاد، إن إعصار مانجخوت يحمل رياحا تسير بسرعة 205 كيلومترات في الساعة وزوابع بسرعة 255 كيلومترا في الساعة، ويتحرك صوب الفلبين بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يؤدي الإعصار لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وهبوب عواصف قوية في المناطق الساحلية بشمال الفلبين.

وجرى إرسال فرق من الشرطة والجيش والحكومة المحلية؛ لتنسيق الاستعدادات مع المناطق المهددة لمواجهة الإعصار المتوقع أن يضرب شمال الفلبين.

وقال رئيس الشرطة المحلية أوسكار البايالدي، إن جميع وحدات الشرطة في شمال الفلبين في حالة تأهب؛ لضمان توافر الموارد والأفراد من أجل أية عمليات محتملة لمواجهة الكارثة.

ويُذكر أن الفلبين تتعرض لـ20 إعصارا سنويا، ما يتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.