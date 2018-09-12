محافظ الجيزة يقرر إزالة المخلفات وعوائق مخرات السيل بالصف وأطفيح

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان صحفي اليوم، إن المحافظة تكثف استعداداتها بالتعاون مع كافة الجهات لاستقبال أي احتمالات حدوث أمطار أو سيول خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا للتحذيرات التي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف المحافظ، عقب جولته بمدينتي الصف وأطفيح لتفقد مخرات السيول، أنه تم مراجعة مدى جاهزية المخرات واستعدادات كافة الجهات لمواجهة أي سيول.

ووجه المحافظ، رئيسي مركز ومدينة أطفيح والصف بمراجعة مخرات السيول وخلوها من الحشائش والمخلفات وأي عوائق وتعديات تمنع سريان المياه بها، إلى جانب مراجعة و تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة مركزية للتعامل الفوري مع أي سيول وأمطار برئاسة اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة، وتضم السكرتير المساعد ومديريات الموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والطرق والكباري وإدارة الحماية المدينة والإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركزي الصف وأطفيح.

وتفقد المحافظ مستشفى أطفيح المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى دون تقصير والوقوف على الحالة العامة للمستشفى وسبل تطويرها، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 4.5 مليون جنيه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لرفع كفاءة مبانى المستشفى.

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والحضانات والباطنة والأشعة والعظام والجراحة ووحدة الكلى الصناعية.