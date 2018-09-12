«بنك ناصر»: 50 ألف جنيه قرضا لسداد المصروفات المدرسية

صرح الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك ينتهج استراتيجية اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، من خلال تقديم برنامج تمويل لسداد المصروفات المدرسية بحد أقصى 50 ألف جنيه، ويسدد القرض خلال 10 أشهر للسنة الدراسية الواحدة، كما يتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة وتكون مدة القسط على عدة سنوات، لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من خلال تسخير رأس المال لخدمة المجتمع.

وأوضح «فاروق» -في تصريحات صحفية اليوم- أن البنك يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورثتهم والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة؛ وذلك لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في مدارس خاصة.

وأضاف أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى وارثهم، فالمستندات هي نفس المستندات، بالإضافة إلى بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش، أما العاملون في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات ويزيد عليها صور بطاقات اثنين ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين، وكذلك ما يفيد مدة الخدمة، على ألا تقل عن 5 سنوات لكل منهم.

وذكر أنه بالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة ويضاف عليها كشف حساب عن آخر 6 أشهر ومستخرج حديث من السجل التجاري، موضحا أن استحداث هذه الخدمة يأتي في إطار استكمال البنك لدوره الريادي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.