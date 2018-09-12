طلعت يوسف يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة دجلة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة وادى دجلة، التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، ضمن الأسبوع السادس للدوري.

وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – عاصم سعيد – محمود وحيد لخط الدفاع محمد توني – صلاح ريكو – رجب عمران – ايريك تراوري – محمد رمضان لخط الوسط صلاح عاشور في الهجوم. ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمي طه عادل – عصام صبحي – أحمد محسن – نصر رمضان – باولن فوافي – عمر بسام