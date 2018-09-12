مرت إجراءات التحفظ على أموال جماعة الإخوان والكيانات الإرهابية بالعديد من المحطات القضائية والإدارية والقانونية، منذ صدور حكم حظر الإخوان والتحفظ على أموالهم، مرورًا بتشكيل لجنة إدارية لحصر الأموال المتحفظ عليها وإدارتها، ختامًا بصدور قانون لتشكيل لجنة جديدة منحها طبيعة قضائية واختصاصات واسعة لا تقبل الطعن على قرارتها إلا في نطاق محكمة واحدة، وصدور قرار هذه اللجنة أمس بضم الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

«الشروق» ترصد المسار الزمني لتطور إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والتي بدأت منذ 5 سنوات:

• سبتمبر 2013: أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا بحظر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان والشركات والجمعيات التابعة لها والتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة لها وللأشخاص المنتمين إليها، وإدارتها من خلال لجنة مستقلة يشكلها مجلس الوزراء لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية.

• أكتوبر 2013: صدر قرار وزير العدل بإنشاء لجنة تتولى تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة وتعمل على حصر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة نفاذا للحكم، وترأس اللجنة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل.

• فبراير 2015: صدر قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لعام 2015، والذي أتاح للنيابة العامة التقدم بطلب لمحكمة الجنايات الإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص المنتمين لها على قوائم الإرهاب، ورتب القانون عدة آثار على قرار الإدراج منها التحفظ على الأموال.

• يناير 2017: قررت محكمة الجنايات إدراج 1538 شخصا على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل جماعة الإخوان، منهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة والرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.

• 18 إبريل 2018: نظرت محكمة النقض أولى جلسات طعن المتهمين على قرار الإدارج، واستمعت لمرافعات الدفاع، وحجزت الطعن للحكم في شهر يوليو.

• 19 إبريل 2018: أصدرت محكمة الجنايات قرارًا جديدًا بإعادة إدراج 1529 شخصًا من نفس المتهمين على ذمة قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، ونشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية في 30 إبريل.

• يوليو 2018: ألغت محكمة النقض قرار إدارج المتهمين الصادر في يناير 2017، بعد قبول الطعن المقدم منهم على القرار. فيما يزال القرار الثاني مطعون عليه أمام محكمة النقض.

• على مدار 5 أعوام:

- أصدرت محكمة الجنايات عددًا من قرارات إدراج كيانات وأشخاص متهمين في قضايا إرهابية على قوائم الإرهاب بناءً على طلب من النيابة العامة، أيدت محكمة النقض بعضها وألغت البعض الآخر.

- أصدرت اللجنة العديد من قرارات التحفظ ومنع التصرف في الأموال والشركات والمدارس والجمعيات المملوكة لعدد كبير من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وعملت اللجنة على إدارة تلك الأموال وفقًا للاختصاصات المحددة لها.

- تلقت محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى للطعن على القرارت الصادرة من لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية، باعتبارها قرارت إدارية صادرة من إحدى اللجان التابعة للحكومة.

• أبريل 2018 : أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 22 لسنة 2018، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

• يونيو 2018: صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.

• 11 سبتمبر الجاري: أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.