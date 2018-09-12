محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة تحلية مياه البحر في الشلاتين

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، محطة تحلية مياه البحر بمدينة الشلاتين، متابعة ما تم تنفيذه من أعمال الإنشاءات بالمحطة.



وقال المحافظ، إن المحطة ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة بقدرة إنتاجية 3000 متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، فيما سيتم استكمال العمل بها حتى تصل الطاقة الإنتاجية لها 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بتكلفة تتجاوز الـ200 مليون جنيه.



وأشاد عبد الله بجودة المياه المنتجة من المحطة وأنه سوف تم الانتهاء من تركيب كل شبكات المياه أرضية من البلاستيك بدلًا من الشبكة الحالية لتحسين جودة المياه، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تشغيل محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة الشلاتين حتى تساهم وتخدم مجزر الشلاتين الآلي.



ووجه المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالمحطة، حتى يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة في الوقت المحدد.