قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيعلن عن مشروع جمع وتصنيع البلازما في مصر في وقت قريب، متابعًا أن هناك توجيهات رئاسية بالاستفادة من الخبرات العالمية لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى قياسات علمية.

وأضاف متحدث «الصحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن هناك حرصًا شديدًا على امتلاك القدرة على تصنيع البلازما والتكنولوجيا المستخدمة في ذلك، لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، وسد أي عجز يمكن أن يحدث.

وعن قوائم الانتظار، أوضح: «إن قوائم الانتظار الأساسية التابعة للمستشفيات الجامعية والتابعة للصحة، كانت 17 ألف مريض، وكان محدد الانتهاء منها خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر، لكننا تمكنا من إجراء أكثر من 18 ألف عملية جراحية على مدار شهرين ونصف الماضيين».

وأكد على استكمال الوزارة منظومة عمل قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الجراحية الحرجة لمدة 3 سنوات المقبلة، تفاديًا تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الصدد.