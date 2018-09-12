انتخاب حليف لـ«ماكرون» رئيسا للبرلمان الفرنسي

انتخب نواب الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، اليوم الأربعاء، ريتشارد فيران، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيسا جديدًا للجمعية.

وقالت الجمعية الوطنية في حسابها على موقع "تويتر"، إن فيران الذي كان رئيسًا سابقا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، حصل على 52.4 بالمئة من الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت اليوم.

وعين ماكرون رئيس الجمعية الوطنية السابق فرانسوا دي روجي وزيرًا لشؤون البيئة الأسبوع الماضي.

ودعم الاشتراكي السابق فيران الرئيس ماكرون في سبيل الوصول الى سدة الحكم، كما ساعد في تأسيس حزبه في عام 2016، ويعتبر فيران (56 عامًا) صديقًا مقربًا للرئيس الفرنسي.