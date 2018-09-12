«التعليم العالي» تستعرض تقريرا حول برنامج تدريب للتمريض بمستشفيات اليابان

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن فتح باب التقدم لبرنامج إدارة التمريض والقيادة الذي يأتي ضمن برامج التدريب في الصحة بالتعاون مع اليابان، في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي الصحة والتعليم لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بكل من قطاعي التعليم والصحة للارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

وأشار التقرير إلى أنه تقرر فتح باب التقدم لبرنامج إدارة التمريض والقيادة بالنظام التنافسي للتدريب بدولة اليابان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لهيئات التمريض العاملين في مجال الإدارة والإشراف بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 5 أكتوبر المقبل، على ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً، وأن يكون من العاملين في مجال الإدارة والإشراف في إدارة المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الجامعية، وأن يحصل على 3.5 درجة في «IELTS»، و29 درجة في «TOEFL IBT»، و113 درجة في «TOEFL CBT»، و425 درجة في «TOEFL PBT or ITP»، والحصول على دراسات عليا، وألا تقل سنوات الخبرة في مجال الإدارة عن 3 سنوات، ويتم التقدم بالنسبة للعاملين بالمستشفيات الجامعية من خلال ملء استمارة التقدم الموجودة على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات على الرابط الخاص بالبرنامج، وتقديم الأوراق والمستندات سواء باليد أو على الإيميل.

أما بالنسبة للمتقدمين من المستشفيات الحكومية، يتم التقدم بالأوراق والملفات الخاصة بهم بقطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان باليد أو على الإيميل «MOHPHRSector@gmail.com».

وأضاف التقرير أن الهدف من التدريب هو تحسين جودة إدارة التمريض والخدمات التمريضية في مكان عمل المتدرب من خلال تعزيز القدرة الإدارية للمتدربين، وفهم نظام إدارة التمريض والخدمات التمريضية في اليابان، والقدرة على فهم أفضل النظريات والمهام في إدارة التمريض واستقبال المعلومات والمهارات والمواقف كمديرين، وتوضيح المشاكل في إدارة التمريض في مكان العمل المتدربين ومناقشة مقاييس التطوير.