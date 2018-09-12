فخري الفقي: زيادة التعريفة الجمركية يهدف لحماية الصناعة المحلية

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد سابقًا، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع يهدف لحماية المنتجات المحلية من المنافسة الضارة وغير المبررة، فضلًا عن زيادة الحصيلة الجمركية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، صباح الأربعاء، أن الحصيلة الجمركية لا تتعدي نسبتها الـ5.5% من إجمالي حصيلة الضرائب في مصر، والتي وصفها بالهزيلة للغاية، موضحًا أن الدولة تستهدف تحصيل ضرائب هذا العام بإجمالي 770 مليار جنيه، من بينهم 45 مليارًا كحصيلة جمركية بزيادة 9 مليارات عن العام الماضي.

وأوضح أن زيادة التعريفة الجمركية لا يجب أن يؤثر على الأسعار بشكل سلبي، وأن تفرض فقط على المنتجات التي تنافس الصناعة المحلية وتضرها، مطالبًا بتشجيع الصناعة المحلية في الصناعات التجميعية بتحفيز المنتجين على زيادة المكون المحلي في المنتجات، من خلال خفض الرسوم الجمركية على المكون المستورد كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي.

وذكر أن زيادة التعريفة الجمركية على طعام القطط والكلاب، يرفع أسعار هذه السلع، إلا أن ذلك لا يمس السلع الأساسية وغير المقتدرين؛ بهدف تقليل استيراد السلع غير الضرورية وخفض نسبة خروج النقد الأجنبي لخارج البلاد.

وعن قرار إنشاء المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، قال إن ذلك يستهدف التنسيق بين وزارة المالية والوزارات المعنية بالاستيراد مثل التموين والتجارة والصناعة وغيرهما، حتى لا تضار التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية وحتى لا تُمس الصناعة المحلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا، مساء الثلاثاء، بتعديل التعريفة الجمركية على مئات السلع المستوردة.