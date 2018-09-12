نادٍ استرالي يعيد بيرلو من الاعتزال

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدولي الإيطالي السابق، أندريا بيرلو سيعود إلى كرة القدم مجددًا من بوابة أحد أندية الهواة في أستراليا.

وقالت الصحيفة أن بيرلو سيلعب لنادي افونديل أحد أندية الهواة في استراليا ، وهو الذي وصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأسترالي ، حيث سيواجه سيدني اف سي يوم 19 سبتمبر الجاري.

النادي الأسترالي أكد أنه تواصل مع ممثلين للاعب، من أجل معرفة إذا ما كان النجم الإيطالي يهتم بتلك الفرصة أم لا.

بيرلو كان قد قرر اعتزال كرة القدم في 2017 مع نيويورك سيتي الأمريكي، بعد مسيرة طويلة لعب خلالها لأندية بريشيا وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس ونيويورك سيتي.