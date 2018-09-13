موقع «أمازون» يعلن نفاد كتاب «الخوف: ترامب في البيت الأبيض»

أعلن موقع «أمازون»، أكبر المتاجر الإلكترونية فى العالم، اليوم، عدم قدرته على مواكبه الطلب على كتاب «الخوف: ترامب فى البيت الأبيض» للصحفى الاستقصائى الأمريكى المخضرم بوب وودورد.

وأوضح الموقع أن الكتاب غير متوفر حاليا حيث نفد مخزونه، وسيكون متاحا للشحن فى غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية. ويتكون الكتاب من 448 صفحة ويبلغ سعره 28.70 دولار.

وكان «وودورد» الصحفى المخضرم بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قد فاز بجائزتين من جوائز بوليتزر المرموقة، إحداهما عن تغطيته لفضيحة «ووترجيت» التى أدت إلى استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.