المنتخب الأمريكي يفوز وديا على المكسيك بهدف نظيف

سقط المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم بهدف نظيف أمام نظيره الأمريكي في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين فجر اليوم الأربعاء، ليتجرع الهزيمة الثانية له على التوالي.



وكان المنتخب المكسيكي قد تجرع هزيمة مذلة أمام أوروجواي يوم الجمعة الماضي بنتيجة 4 / 1، ولم يفلح في التعافي من أثار هذا السقوط أمام غريمه التاريخي، المنتخب الأمريكي، الذي عانى كثيرا في الشوط الأول ولكنه بسط سيطرته بالكامل على مجريات الشوط الثاني وكان الطرف الأفضل.



وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام اللاعب تيلر ادامز في الدقيقة 71 بتصويبة قوية بالقدم اليمنى.



وقال المدافع المكسيكي ايدسون الباريز: "علينا أن نكون قاسين مع أنفسنا، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك أشياء إيجابية بالنظر إلى هذا العدد الكبير من اللاعبين الذين بدأوا للتو مشوارهم مع الفريق في هاتين المباراتين، لعبنا بخمسة مدافعين حتى أستطيع التقدم لتغطية وسط الملعب".



وكانت المشادة التي حدثت بين المدافع الأمريكي مات ميازجا والمكسيكي دييجو لاينيز هي أبرز مشاهد المباراة، حيث سخر ميازجا من قصر قامة لاينيز بعد ارتكاب الأخير مخالفة ضده.



وحصل اللاعب المكسيكي انخيل زالديفار على البطاقة الحمراء إثر تدخله العنيف مع أحد لاعبي الفريق المنافس وذلك عندما كان الفريقان متعادلان بدون أهداف.



وأضاف الباريز متحدثا عن الأمريكي ميازجا الذي سخر من زميله قائلا: "ما قام به الأمريكي عمل جبان، لقد أثار غضبي وحاولت مضايقته حتى يدرك أن الفريق يقف وراء لاينيز، هذه الأمور لا تصح، كانت سخرية ولقد أدرك الجميع هذا".



وعقب تسجيل أدامز هدف الفوز للمنتخب الأمريكي انطلق معظم زملائه للاحتفال معه واستفزاز الجماهير التي كان أغلبها من أنصار المنتخب المكسيكي رغم أن المباراة كانت مقامة على الأراضي الأمريكية.



وسلط هذا اللقاء الضوء مرة أخرى على نقص الخبرة الذي يعاني منه لاعبو المكسيك، فقد آثر المدرب المؤقت للفريق، ريكاردو "توكا" فيريتي، ضم لاعبين شباب لقائمته خلال هاتين الجولتين من جدول المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.



ويخوض المنتخبان مباريات ودية دولية جديدة في أكتوبر المقبل.