بطل الجزائر يُعسكر للمصري في الإسماعيلية

انتظم فريق اتحاد العاصمة الجزائري في معسكر مغلق فور وصوله إلى مدينة الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فريق المصري، يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "كونفيدرالية".

بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، كانت قد وصلت إلى مطار القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، قبل أن تتوجه البعثة المكونة من 49 فردًا إلى مدينة الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق حتي موعد المباراة.

وكان مسؤولو النادي المصري، في استقبال بعثة اتحاد العاصمة بمطار القاهرة، وحرصوا علي تذليل كافة الصعوبات للفريق الجزائري، وإنهاء إجراءات إقامة البعثة بمدينة الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة المصري واتحاد العاصمة الجزائري على استاد بورسعيد يوم 16 سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن حسام حسن المدير الفني للمصري، كان قد أعلن عن دخول الفريق البورسعيدي في معسكر مغلق أمس الثلاثاء فور إنتهاء مباراة فريقه مع النجوم في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.(تابع التفاصيل)