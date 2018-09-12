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تامر مرسي يتعاقد مع أشرف عبد الباقي لتقديم برنامج أسبوعي على «الحياة»

كتب - أحمد فاروق:
نشر فى : الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 5:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 5:59 م

أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين عن تعاقده مع الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم برنامج أسبوعي على قناة الحياة.

يذكر أن برنامج "عيش الليلة" كان آخر تجارب "عبد الباقي" في تقديم البرامج، وقدمه على قناة dmc.

 


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