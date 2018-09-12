تامر مرسي يتعاقد مع أشرف عبد الباقي لتقديم برنامج أسبوعي على «الحياة»

الأكثر قراءة
المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع ضحية «الشروق»: أنا متزوج من 4 سيدات
السيسي يصدر قرارا بتعديل التعريفة الجمركية لمئات السلع المستوردة
بأبرز الأسماء: التحفظ على أموال 1589 متهما بتمويل الإخوان.. وضمها للخزانة العامة
10 ضوابط وضعتها «الصحة» لاستخدام «سيفترياكسون»
شارك برأيك
في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
محمد صلاحكريستيانو رونالدولوكا مودريتش
النتـائـج
تصويت
أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين عن تعاقده مع الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم برنامج أسبوعي على قناة الحياة.
يذكر أن برنامج "عيش الليلة" كان آخر تجارب "عبد الباقي" في تقديم البرامج، وقدمه على قناة dmc.