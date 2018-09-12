تامر مرسي يتعاقد مع أشرف عبد الباقي لتقديم برنامج أسبوعي على «الحياة»

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أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين عن تعاقده مع الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم برنامج أسبوعي على قناة الحياة.

يذكر أن برنامج "عيش الليلة" كان آخر تجارب "عبد الباقي" في تقديم البرامج، وقدمه على قناة dmc.