قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير المرافق، والمسطحات الخضراء داخل الجامعة، بالإضافة إلى صيانة المدرجات والمعامل، استعدادًا للمشاركة في مسابقة «أفضل جامعة في مصر»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الثلاثاء، أنه جاري استكمال المنشآت الجديدة مثل كلية الحاسبات والمعلومات، وورش كلية الهندسة، بالإضافة لإنشاء مبني متخصص للخدمات الطلابية.



وأشار إلى إنشاء مشروع مزرعة البحث السمكي، والتي أدت إلى تقديم الطلاب للعديد من المشروعات المتطورة الخاصة بالأحواض السمكية، فضلًا عن إنشاء المصانع الأولية؛ لإنتاج الأعلاف البسيطة.



ومن جانبه، تابع الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات للبرنامج نفسه، أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال تطوير واستحداث شامل للمنظوم التعليمية في الجامعة، لافتًا إلى استعداد الجامعة لخوض منافسة «أفضل جامعة في مصر» من بالتنسيق مع عمداء الكليات.



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي أُقيم شهر يوليو الماضي، عن إطلاق مسابقة لرفع كفاءة الجامعات المصرية، كتحفيز سنوي على مستوى الجامعات لاختيار أفضل جامعة.



