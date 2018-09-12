«الكهرباء»: احتياطي مصر من الطاقة يصل إلى 25%

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قطاع الكهرباء، بعد إضافة 25 ألف ميجا للشبكة من خلال المشروعات الأخيرة.



وأضاف في لقائه مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن احتياطي مصر من الكهرباء وصل إلى 25%، وهو ما يبعث الاطمئنان على المستقبل ويعطي رسائل إيجابية للاستثمار وجهود التنمية، موضحًا أن الاحتياطي يساعد على إراحة بعض المحطات بعدما كان يتم الضغط عليها في الماضي وتعمل بكفاءة أقل.



وأشار إلى اعتماد وزارة الكهرباء على تعدد مصادر إنتاج الطاقة بدلًا من الاعتماد على الغاز فقط، الذي كان يتأثر الإنتاج بمحدودية توفره، مضيفًا أن وزارتي البترول والمالية، قدما دعمًا كبيرًا للوزارة في توفير الغاز خلال فترات سابقة لاستمرار الإنتاج.



وأوضح أن الوزارة رصدت 45 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل وتوصيل الكهرباء للمناطق البعيدة عن محطات توليد الكهرباء، على أن تنتهي أعمال تطوير منتصف عام 2019، لافتًا إلى رصد 27 مليار جنيه آخرين لتطوير شبكات التوزيع والتي يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2018.