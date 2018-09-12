كشف اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن موعد الانتهاء من محور كلبشة بأسوان، موضحًا أنه سيتم افتتاح المحور في منتصف العام المقبل بالإضافة إلى 9 محاور أخرى.



وقال في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الثلاثاء، إن طريق الصعيد الغربي سيتم تنفيذه باستخدام الخرسانة وصولًا إلى محافظة أسوان، مؤكدًا أن الهيئة تحرص على تأمين الطرق والكباري؛ للحفاظ على أرواح المواطنين.



وأضاف أنه جاري التعاقد على تشغيل 8 طرق رئيسية بالنظام الذكي في العاصمة الإدارية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى خطة الدولة في تطوير الطرق والكباري.



وتابع «سيتم مراقبة السيارات على الطريق، من خلال تركيب عددًا كبيرًا من كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تعليق لافتات إرشادية لقائد السيارة».





